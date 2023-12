Il consiglio comunale di Montesilvano approva il bilancio di previsione 2024-2026, previsti 47 milioni di euro di investimenti

È stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Montesilvano con 15 voti favoreboli e 3 contrari.

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 che ammonta a euro 82 milioni di euro, di 35 milioni di euro per la parte corrente e 47 milioni di euro per la parte di investimento.

Soddisfatto il sindaco Ottavio De Martinis che ha rivolto un plauso per il risultato raggiunto per la prima volta entro la fine dell’anno.

«Ringrazio l’assessore Valentina Di Felice, il dirigente comunale Alberto De Francesco, gli uffici comunali per il lavoro svolto e coloro che hanno contribuito alla redazione e all’approvazione di questo bilancio nei tempi previsti, un record per Montesilvano rispetto al passato», dice il primo cittadino, «siamo certi che il bilancio di previsione sarà una grande opportunità per la crescita della nostra città, non solo per portare avanti le nuove opere che cambieranno il volto di Montesilvano, ma anche per i fondi stanziati per il turismo e per il sociale. Abbiamo lavorato in questi ultimi due settori in maniera capillare, ringrazio per questo anche l’azienda speciale, donando alla città fondi importanti che serviranno a proseguire numerosi interventi. Ritengo che il lavoro svolto dell’amministrazione comunale per recepire fondi Pnrr e altri finanziamenti sia stato superlativo, 80 milioni di euro sono arrivati perché nei tempi stabiliti i dirigenti e gli uffici comunali hanno presentato progetti determinanti per recepire tali fondi».

Soddisfatta l’assessore al Bilancio e Tributi, Valentina Di Felice, che in aula ha illustrato la delibera, sottolineando che per la prima volta dopo 18 anni il bilancio di previsione è stato approvato entro il 31 dicembre: «Il documento è stato costruito sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 151 comma 1 e 162 comma 1 del Tuel, precisando che nella conferenza Stato Città del 21 dicembre è stato deliberato il differimento al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024 – 2026. Il consiglio comunale ha approvato il Dup lo scorso 13 dicembre sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel documento, successivamente, la giunta comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Dup con delibera e lo stesso giorno ha votato lo schema di bilancio di previsione. Nello schema sono allegati tutti i documenti con il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione, il prospetto della composizione del fondo pluriennale vincolato per il triennio considerato, il prospetto della composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori. Il bilancio di quest’anno quota circa 82 milioni di euro, di cui euro 35 milioni di euro per la parte corrente e 47 milioni di euro per la parte di investimento. Un bilancio decisamente corposo e importante per la sua entità, contraddistinto soprattutto da una parte in conto capitale caratterizzata dagli investimenti da realizzare con i fondi regionali e da Pnrr. Dall’analisi dell’allegato a) il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 è pari a euro 1.370.997,26; con l’approvazione del rendiconto andremo a definire in maniera puntuale l’ammontare della quota che potrà essere effettivamente utilizzata».

Poi l'assessore Di Felice prosegue: «Le entrate del Comune di Montesilvano sono costituite principalmente da una serie di finanziamenti statali e regionali riconosciuti, oltre a tanti contributi a destinazione vincolata soprattutto nell’ambito del sociale; oltre queste voci troviamo le entrate derivanti dalla fiscalità locale come quelle dell’addizionale comunale Irpef (aliquota fissata all’0,80% con la soglia di esenzione a euro 10.000) (euro 4.310.000), al gettito Imu (euro 9.100.000) e Tari (euro 10.800.000), il canone unico, le risorse da recupero da evasione tributaria, i proventi da permessi a costruire (euro 835.000) o da sanzioni da CdS (euro 3.470.000), oltre ai proventi dei servizi pubblici (mensa, trasporto scolastico, impianti sportivi, etc). L’analisi delle spese, invece, significa valutare l’efficienza e l’economicità di una amministrazione; una puntuale pianificazione e programmazione della spesa data da i redditi da lavoro dipendente (stipendi del personale di riferimento del settore) , dalle imposte a carico dell’ente (irap e imposte relative al personale di riferimento del settore) e dall’acquisto di beni e servizi (riferiti al settore analizzato). ?Questi macroaggregati sono ricorrenti in tutte le missioni e programmi. ?Tra le principali voci di spesa troviamo quella per l’ordine pubblico e la sicurezza. ?In questa missione troviamo molte spese finanziate con i proventi da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; si ricorda che la Giunta ha provveduto a ripartire la somma per il 50% alle finalità previste dalla normativa vigente, come ad esempio la formazione del personale, l’assunzione del personale stagionale, il vestiario della polizia locale, lo sviluppo di progetti finalizzati alla sicurezza stradale, gli interventi in favore della mobilità sostenibile, alle attività di controllo e accertamento delle violazioni, oltre che agli interventi di manutenzione stradale e della relativa segnaletica orizzontale e verticale. ?L’amministrazione ha deciso di destinare risorse per complessivi euro 252.000 per la manutenzione del demanio stradale ed euro 50.000 per il potenziamento del servizio di videosorveglianza – ha proseguito l’assessore Di Felice - . Per l’istruzione e il diritto allo studio ?abbiamo ampiamente parlato dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione di nuovi poli scolastici, piuttosto per l’adeguamento antisismico delle strutture già esistenti; si confermano i contributi destinati alle direzioni didattiche per supportare l’offerta formativa degli studenti, piuttosto che il sostegno alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo (euro 225.000). ?Si evidenzia che la Giunta ha deciso di confermare le stesse tariffe per il servizio mensa e per il trasporto scolastico anche per il prossimo anno, tariffe che garantiscono una copertura di circa il 43% del servizio stesso. ?Viene, inoltre, confermato il trasferimento alla scuola civica di musica di 140.000 euro per sostenere le attività di didattica musicale e artistica in generale, con corsi teatrali e di musica, destinati prevalentemente ai ragazzi. Nel corso degli anni la scuola civica si è avvalsa di professionalità e corpo docente altamente qualificato e riconosciuto a livello nazionale, pertanto, l’amministrazione continua a credere e sostenere, con i fondi di bilancio disponibili, le attività di questa bella realtà montesilvanese. ?Per la tutela del territorio e la tutela della salute troviamo, ad esempio, delle spese destinate alla potature degli alberi (euro 120.000) e delle palme, piuttosto che quelle relative alla disinfestazione e derattizzazione (euro 145.000). Per i trasporti troviamo le spese relative alle manutenzioni del demanio stradale, della segnaletica orizzontale (euro 46.000) e verticale (euro 192.000), alla manutenzione delle spiagge, oltre agli investimenti per il potenziamento e l’efficientamento energetico (euro 170.000). Per il sociale ?l’amministrazione comunale ha destinato degli interventi per minori, servizi per l’infanzia, ex sprar, asili nido, Pis, sostegno dei disabili, risorse per gli anziani, assistenza dei caregiver, Piano di zona, Vita indipendente, centro antiviolenza la somma di euro 9.000.000 di risorse che verranno interamente trasferite all’Azienda speciale per darne attuazione. Per la disabilità, sono stati destinati fondi per la realizzazione e del mare senza barriere (euro 14.000), oltre ad una specifica spesa per il Peba di circa euro 40.000. Numerose sono le opere previste, molte delle quali hanno provenienza di fondi regionali, ministeriali o dalle linee del Pnrr. Entrando nel merito, faccio una breve carrellata dei finanziamenti previsti come la sistemazione idrogeologica di contrada Trave (euro 1.000.000), Strada della Fontana (euro 200.000), traverse a mare (euro 300.000), Via Monteverde (euro 180.000). Inoltre, i lavori di adeguamento antisismico delle scuole elementari di Viale Abruzzo (euro 100.000), Vitello d’Oro (euro 400.000) e Saline (euro 100.000); delle scuole materne di Via Lazio (euro 400.000) e Collemare (euro 100.000); della scuola media Silone (euro 450.000) oltre a lavori di adeguamento strutturale e sismico della scuola Delfico per euro 800.000; questi lavori sono tutti in corso di realizzazione e la maggior parte si concluderanno nei prossimi giorni. Sempre per l’edilizia scolastica sono previsti i fondi per la realizzazione di mense c/o Via Almirante (euro 383.000) e Via San Gottardo (euro 858.000). ?Sono previsti numerosi fondi, sempre di derivazione PNRR, per la costruzione di asili nido e scuole per l’infanzia in via Garonna, Via Saragat, Via Verdi, Via Foscolo e Via Almirante; oltre a euro 10.000.000 per la demolizione e ricostruzione di un immobile da adibire a polo scolastico in Via San Francesco. Finanziamenti previsti anche per il collettore di Via Verrotti (euro 950.000), la riqualificazione di importanti zone strategiche del territorio. Con i finanziamenti pervenuti dai ?progetti di rigenerazione urbana, approvati e riconosciuti dal ministero destineremo fondi per l’impianto sportivo Trisi (euro 750.000), Corso Umberto (euro 1.500.000), Viale Europa (euro 1.000.000), auditorium del colle (euro 400.000), boulevard (euro 1.800.000), Via Vestina (euro 3.000.000), piazza Montanelli (euro 750.000), bocciodromo (euro 400.000), lungomare (euro 2.450.000). ?Questo è un elenco non esaustivo delle tante opere previste nel piano, ma è piuttosto evidente che nei prossimi mesi la nostra città avrà tanti cantieri aperti per darle un nuovo volto. ?Questa è una fotografia generale di quanto riportato nello schema di bilancio, oggetto di discussione e successiva votazione del consiglio comunale. ?La commissione Bilancio ha analizzato quanto detto, anche alla presenza del dirigente Dott. Alberto De Francesco e del collegio dei revisori che ha espresso parere favorevole. ?Un ringraziamento alla giunta, agli uffici comunali e a tutti coloro che hanno lavorato per l’approvazione di questo importante document»”.

Il consiglio comunale ha approvato la proposta della consigliera di opposizione Romina Di Costanzo per lo stanziamento di 12mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’istituto comprensivo Ignazio Silone, attraverso la realizzazione di un montascale.