Dalle opposizioni emendamenti per 300mila euro di investimenti da inserire nel bilancio del Comune di Montesilvano

Emendamenti per chiedere all'amministrazione comunale di Montesilvano di inserire nel bilancio di previsione finanziaria 2023-2025 e nel Dup (Documento unico di programmazione) investimenti per un totale di 300 mila euro su “alcuni aspetti che riteniamo migliorativi perché non affatto presi in considerazione”. A dirlo ed avanzare le proposte sono i consiglieri comunali d'opposizione e cioè Romina Di Costanzo, Enzo Fidanza, Antonio Saccone del Partito democratico e Gabriele Straccini, Giovanni Bucci del Movimento 5 Stelle.

Questi nel dettaglio gli interventi che si chiede di inserire e quindi realizzare: 40mila euro per i servizi igienici nei campi sportivi pubblici all’aperto; 45mila euro per la realizzazione e allestimento di un’isola ecologica interrata di prossimità per la raccolta di rifiuti solidi urbani, carta e multimateriale presso la zona turistica dei grandi alberghi; 60mila euro per l’acquisto di una compostiera di comunità; 45mila euro per interventi di illuminazione e adeguamento della viabilità del sottopasso autostradale A14 e adeguamento curva pericolosa a gomito; 5mila euro per una dotazione finanziaria per attività e iniziative della neo commissione di pari opportunità; 5mila euro per il potenziamento dei mediatori culturali presso gli istituti scolastici; 10mila euro per il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba); 15mila euro per attività di aggiornamento delle mappe di asservimento, ferme al 1998. Infine gli 84mila euro in attuazione della legge regionale che ha sostituito la 26/2008 della dotazione dei fondi ai Comuni per la Nuova Pescara.

A ribadire la necessità di anticipare le somme regionali previste per la fusione in quota parte al Comune di Montesilvano è capogruppo Pd Fidanza “per consentire di portare a conclusione nei termini stabiliti recentemente dal legislatore regionale per la redazione dello Statuto. È un passo fondamentale che non consente posticipi al 30 settembre di quest’anno e ci auguriamo che al terzo bilancio l’amministrazione colga la necessità di tale investimento. Si tratta di una semplice anticipazione, che tuttavia consente di non arrestare un lavoro importante per la nostra città nel nuovo scenario di fusione”. “

Abbiamo deciso di puntare ad emendamenti strategici per il futuro di Montesilvano – aggiunge Di Costanzo - non solo all’interno della nuova realtà urbana ma anche per alcuni aspetti legati ai servizi di gestione dei rifiuti e alle percentuali di raccolta differenziata che è fattore discriminante per il riconoscimento della bandiera blu, in quanto i parametri della città sono al ben al di sotto del 40 per cento, requisito minimo per il riconoscimento dell’ecolabel turistico, e tanto meno degli obiettivi comunitari del 65 per cento. Mi riferisco soprattutto all’acquisto di una compostiera di comunità da realizzare in un quartiere cittadino quale progetto pilota per fare comunità, coinvolgendo i cittadini in azioni virtuose e utili a giovamento dell’intera collettività: portare l’organico nella compostiera significa avere meno rifiuti a smaltimento, meno costi di trasporto e trattamento e la possibilità di trasformare gli scarti organici in compost. Oltre ad altri interventi in tal senso che migliorano i servizi, quali un’isola ecologica interrata da installare in un’area turistica della città o azioni di potenziamento del ruolo dei mediatori scolastici e una minima dotazione finanziaria per la neo costituita commissione pari opportunità, che ho voluto sin dall’inizio e che ora si è insediata ma che non dispone di alcuna autonomia finanziaria”.

“Sono tanti i disservizi che abbiamo ravvisato dai cittadini – prosegue Straccini, capogruppo M5s - anche durante le commissioni consiliari tematiche. Uno tra tutti la necessità di aggiornare le mappe di asservimento, che sono ferme al 1998. L’importo che chiediamo è ovviamente non risolutivo della problematica ma servirà per avviare il lavoro ci auguriamo che il Comune voglia rifinanziare annualmente questa quota anche per gli anni a seguire”.

“La città ha forti limiti dal punto di vista dell’accessibilità – dice ancora Bucci – e sarebbe opportuno puntare a investimenti a sostegno del Pba e interventi di miglioramento su tante arterie della città che versano in stato di evidente abbandono. Proprio per risolvere un’annosa problematica che insiste su un sottopasso in strada comunale San Paolo al confine tra Montesilvano e Cappelle, che vede un rimpallo di responsabilità e sul quale la Provincia ha realizzato un progetto di riqualificazione di circa 175 mila euro, che però stenta a partire e sul quale chiediamo al Comune di anticipare almeno le somme per un primo intervento”.

“È evidente la mancanza di programmazione di questa amministrazione – che ci ha chiesto giovedì scorso di cambiare un odg di discussione nella commissione affari costituzionali portando all’attenzione un atto che ci è stato detto datato al febbraio 2022, relativo alla necessità da parte del Comune di Montesilvano di fornire un’area alla Asl di Pescara per la realizzazione di un Ospedale e una casa di comunità sul territorio comunale. La delibera che ci è stata inviata ieri, a due giorni dal consiglio in cui si intende discuterla, è ora datata al 23 marzo 2023. I tempi ristretti – conclude Saccone - sono stati giustificati a detta degli amministratori dal rischio di perdere i finanziamenti del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), ma mi pare evidente l’intempestività degli stessi”.