Nel bilancio comunale di Montesilvano previsti incassi per le multe per 3,4 milioni di euro: in arrivo anche nuovi agenti della polizia locale

Il Comune di Montesilvano per il 2023 prevede di incassare circa 3,4 milioni di euro e, come previsto dalla legge, una cospicua parte degli incassi sarà reinvestita per la manutenzione stradale, la polizia locale, il potenziamento dei sistemi di controllo delle infrazioni e la mobilità sostenibile. A dirlo l'assessore Valentina Di Felice, da noi raggiunta in merito alle voci del bilancio approvato dal consiglio comunale nei giorni scorsi dedicate all'area della viabilità e della polizia locale.

"In bilancio abbiamo previsto incassi per circa 3,4 milioni di euro derivanti dalle sanzioni stradali. Di questi, circa 2 milioni sono stati inseriti in bilancio e come previsto dalle attuali norme in vigore il 50% sarà reimpiegato sul territorio per eseguire interventi di manutenzione stradale, rifacimento delle segnaletiche, ma anche eventi dedicati alla sicurezza stradale che la polizia locale terrà nelle scuole di Montesilvano. Oltre, ovviamente, al potenziamento dei sistemi di controllo ed accertamento delle infrazioni stradali."

Ma nel bilancio, spiega l'assessore, si pensa anche al potenziamento del corpo della polizia locale nel 2023: "È previsto l'inserimento di almeno altre tre unità che saranno reperite con lo scorrimento della graduatoria del concorso che si è tenuto nel 2022. Ma non è escluso che, se nei prossimi mesi avremo risorse a disposizione, si passerà anche ad ulteriori incrementi di personale per la polizia locale". Ricordiamo che nel 2022, grazie anche all'attivazione a tappeto su molti semafori in incroci strategici della città, a Montesilvano sono state elevate contravvenzioni per circa 3 milioni di euro.