Guida in stato di ebbrezza, infrazioni ai Dpcm e altro ancora: il 2020 della polizia locale di Montesilvano

La polizia locale di Montesilvano ha tracciato un bilancio delle attività effettuate nel 2020. C'è un po' di tutto, tra multe per guida in stato di ebbrezza, infrazioni ai Dpcm governativi e altro ancora. Questi, nello specifico, i numeri relativi all'anno in corso:

7.150 infrazioni semaforiche

133 mancate assicurazioni

4 multe per guida in stato ebbrezza

1 segnalazione per stupefacenti

75 fototrappole

66 infrazioni ai vari Dpcm

50 sanzioni per deiezioni canine

230 verbali amministrativi

135 incidenti, con 96 feriti

oltre 3000 autoveicoli controllati

Dal comando fanno sapere che la linea dura sarà intensificata per coloro che non rispetteranno il decoro urbano, con ordinanze ferree per quanto riguarda le vetrine e i pali dell'illuminazione utilizzati per le affissioni selvagge, ma anche per i proprietari di cani che non raccolgono da terra i loro bisogni.