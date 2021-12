Il bilancio del 2021 del sindaco di Montesilvano De Martinis: "Nonostante il Covid l'anno si chiude positivamente"

Un 2021 positivo per Montesilvano nonostante il Covid, con tanti progetti e tanta voglia di crescere e ripartire su tutti i fronti nel 2022. Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis con un lungo post sulla sua pagina Facebook ufficiale ha tracciato un bilancio dell'anno che si avvia a conclusione, evidenziando come la città si sia dimostrata vivace e coraggiosa, con l'apertura di diverse attività imprenditoriali e commerciali, aumentando il ruolo centrale della città nel contesto provinciale e regionale:

"In questo contesto di crescita è da rimarcare in maniera particolare il consuntivo della stagione turistica trascorsa: un anno eccezionale sia per le presenze che per l’attrattività della nostra città, che si è costruita un’immagine di tutto rispetto tra le località balneari dell’Adriatico. Un risultato eccellente che assume ancor più importanza se consideriamo la particolarità del periodo e le premesse non troppo ottimistiche della tarda primavera. Tutte le attività commerciali e ricettive hanno invece goduto di un’estate strepitosa, dandoci finalmente la misura di quanto Montesilvano sia considerato, a livello nazionale e non solo, un luogo di mare estremamente attraente per trascorrervi le vacanze estive.

Dai risultati di questo 2021 dobbiamo trarre forza e ispirazione per lavorare ancora più intensamente sul turismo, al fine di migliorare e potenziare maggiormente questo comparto strategico per la città, che può incidere ancora di più sul miglioramento della vita dei montesilvanesi e dell’economia cittadina. Allo stesso tempo, per la nostra città, siamo riusciti a intercettare fondi di cospicua entità di provenienza sia comunitaria che nazionale e regionale. Questo ci permetterà di iniziare da subito, già nei prossimi mesi, un gran numero di lavori importanti che riguardano moltissimi ambiti: la viabilità, la sostenibilità, l’ambiente, l’edilizia scolastica, il sociale, la cultura e il turismo fieristico-congressuale. Tutte opere che nei prossimi anni ci permetteranno di ridisegnare la città come finora non era mai accaduto, cambiandole il volto per adeguarla alle innovazioni e alle necessità del nuovo millennio, migliorando la qualità dell’ambiente urbano e, quindi, la vita di chi la abita."

De Martinis poi si è soffermato sul senso di appartenenza alla comunità dimostrato dai cittadini che spesso hanno dimostrato grande solidarietà con chi era in difficoltà, sia per il Covid che per i problemi di vita quotidiana:

"Noi vogliamo coltivare ancora di più queste virtù cittadine, svilupparle, e lo faremo lavorando sul senso d’identità, la cultura e la coesione sociale. Molti progetti in tal senso sono già iniziati, seppure siano andati a rilento a causa dell’emergenza sanitaria, e ancor più ne partiranno nei prossimi mesi. L’intento della mia amministrazione è rendere ogni montesilvanese orgoglioso della sua città e metterlo in condizione di esprimere tutto il suo potenziale umano, intellettuale e professionale. Siamo già al lavoro per proseguire questo cammino nel 2022. Lo faremo con passione e con concretezza. A tutti voi, miei cari concittadini, auguro una fine dell’anno serena e ricolma d’affetti, pronti a iniziare il 2022 lavorando insieme, per costruire un futuro migliore."