Fermati dai carabinieri, in auto avevano 2 bici rubate e arnesi da scasso: nei guai 2 giovani (anche multati)

Sono stati fermati mentre erano in auto dai carabinieri la scorsa notte in via Aldo Moro a Montesilvano e sono stati trovati in possesso di 2 biciclette verosimilmente provento di furto.

Al termine degli accertamenti i militari dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di due cittadini di Montesilvano di 29 e 24 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

L’ulteriore perquisizione personale e veicolare ha permesso di scovare anche un coltello a serramanico e un martello, probabilmente utilizzati per compiere i furti.

Per questa ragione sono stati denunciati per ricettazione, per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, e sono stati sanzionati per la violazione della misure prescritte ai fini del contenimento della pandemia da Covid.

