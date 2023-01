Tanta generosità per l'edizione 2023 della "Befana del vigile" di Montesilvano

Tanta generosità e solidarietà da parte dei cittadini di Montesilvano e dell'area metropolitana pescarese per l'edizione 2023 della "Befana del vigile", il tradizionale appuntamento organizzato da 25 anni dalla polizia locale di Montesilvano in collaborazione con la Caritas per la raccolta di derrate alimentari destinate alle persone bisognose.

Quintali di prodotti alimentari, infatti, sono stati donati davanti al supermercato Oasi nelle giornate del 4,5 e 6 gennaio dove la polizia locale era presente con un'unità mobile ed un gazebo. Era possibile infatti lasciare prodotti non deperibili e per l'igiene o la prima infanzia che, una volta completata l'iniziativa, saranno poi donati alla Caritas parrocchiale della chiesa di Sant`Antonio . Presente anche il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Forconi, che ha voluto ringraziare tutto il corpo della polizia locale per la generosità che ogni anno dimostra grazie al successo di questa iniziativa:

"Stima per tutti gli agenti attuali e per quelli che, molto probabilmente, arriveranno anche nel 2023 dopo le 6 assunzioni di dicembre, grazie al concorso che non si teneva in città da ben 38 anni. "