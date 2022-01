Successo a Montesilvano per la Befana del Vigile 2022 [FOTO]

Successo a Montesilvano per la Befana del Vigile 2022, iniziativa di solidarietà che si è tenuta per tre giorni all'interno del piazzale del supermercato Oasi, concludendosi ieri (6 gennaio). Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa da Marco Forconi, consigliere comunale delegato alla sicurezza, che ha scritto su Facebook:

“Altruismo e senso del dovere per la Befana del Vigile: encomiabili gli agenti della polizia locale di Montesilvano, coordinati dal sempre presente comandante Nicolino Casale. Un appuntamento imperdibile”.

In molti hanno acquistato e donato, per la giusta causa solidale, numerosi prodotti e beni di prima necessità. Tutto il materiale verrà consegnato entro questo mese alla Caritas della parrocchia di Sant'Antonio. Gli alimenti di prima necessità raccolti (pasta, riso, farina, acqua, olio, tonno, caffè, pelati e altri alimenti in scatola) saranno destinati a un centinaio di famiglie, seguite dal centro di ascolto della chiesa, che in questo periodo di emergenza sanitaria e di crisi economica necessitano di provviste alimentari.

In passato l'iniziativa, che fa parte di una tradizionale consuetudine che si rinnova da più di venti anni, ha contribuito ad aiutare case famiglie e altre associazioni. Da ricordare che in questi anni il gruppo sportivo della polizia locale di Montesilvano si è prodigato per sostenere 36 realtà no-profit del territorio regionale. Importanti, in tal senso, anche le due Partite del Cuore e il quadrangolare Interforze che permise di donare una cospicua somma di denaro al progetto "Missione Possibile" per la costruzione di un'aula scolastica in un villaggio del Kenya.