A Montesilvano per una settimana protagonista il beach volley con i campionati italiani giovanili e gold

Nuovo importante appuntamento sportivo a Montesilvano. Dall'8 al 14 luglio sono infatti in programma i campionati italiani giovanili e l'assoluto gold. L'evento è organizzato dal Comune assieme alla Fipav Abruzzo e le gare saranno così distribuite nelle varie giornate: 8 e 9 luglio under 16, 10 e 11 luglio under 18, dal 12 al 14 luglio il vampionato italiano assoluto gold che metterà in palio la Coppa Italia 2024 e si assegneranno i titoli nazionali. Le gare si svolgeranno nel tratto di spiaggia libera "Jova Beach" dalle 8.30 del mattino e fino alle ore 20.00 e si potrà assistere gratuitamente a tutte le 300 partite, occupando i mille posti dello stadio predisposto nell’area per tutta la settimana. Le gare saranno seguite in diretta da Rai Sport.