Persone già note alle forze dell'ordine in bar di Montesilvano, sospeso dal questore

L'attività di un bar di Montesilvano è stata sospesa nella giornata di martedì 25 giugno per la durata di 10 giorni dal questore di Pescara.

Il personale della questura - divisione polizia amministrativa, squadra volante e polizia scientifica, «ha provveduto a notificare il provvedimento di temporanea sospensione della licenza a firma del questore.

«Il provvedimento adottato», si legge in una nota, «è un importante strumento per perseguire l’obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza da parte del questore sulle attività commerciali nei quali si siano verificati disordini o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. La finalità perseguita dall’articolo 100 Tulps non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale con esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini».

Il provvedimento di sospensione notificato nel pomeriggio di ieri, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi scaturisce da un efficace e puntuale attività svolta dalla Compagnia carabinieri di Montesilvano che attraverso i controlli effettuati, avrebbe cristallizzato in diverse occasioni i presupposti che hanno portato il questore a adottare il provvedimento.