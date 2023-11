Trasporto gratuito per 100 utenti delle Terme di Popoli: pubblicato il bando dal Comune di Montesilvano

Trasporto gratuito per 100 utenti diretti alle terme di Popoli. A garantirlo con apposito bando, sarà il Comune di Montesilvano che con apposita delibera di giunta, la 78 del 21 novembre, ha approvato un accordo con la società Terme Inn Popoli srl per offrire il servizio.

Un'iniziativa, sottolinea l'amministrazione, finalizzata a dare supporto a chi deve sottoporsi a un ciclo di cure termali presso le strutture del comune di Popoli fino ad aprile 2024. Il costo del trasporto sarà coperto dalla società, con l'Azienda sepciale del Comune che si occuperà della selezione una volta ricevute le domande.

L'avviso prevede una priorità per i residenti a Montesilvano, ma in caso di disponibilità anche i non residenti potranno partecipare. In caso di parità di punteggio, l'ordine di priorità sarà determinato dal reddito documentato tramite il modello Isee allegato alla domanda.

Le domande vanno presentate entro le 12 dell'11 dicembre con allegata tutta la documentazione richiesta (attestazione Isee in corso di validità; fotocopia di un documento di identità e prescrizione medica del trattamento da effettuare, in originale e in fotocopia) all'ufficio protocollo dell'Azienda speciale (palazzo dei Servizi e della cultura a Montesilvano) o via pec all'indirizzo info@pec.aziendasociale.it con oggetto “Fruizione del servizio di trasporto gratuito per cure termali - Terme di Popoli – 2023/2024”. Il modulo da compilare per la domanda e allegare al resto della documentazione è disponibile sul sito del Comune di Montesilvano.