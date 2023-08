Ultimi giorni a Montesilvano per il bando per la concessione di loculi nel cimitero

Il Comune di Montesilvano fa sapere che scadrà il 25 agosto prossimo il bando che prevede la concessione d'uso di un'area cimiteriale con edicola gentilizia (4 loculi e celletta ossario) in struttura doppia. Si tratta in totale di 28 edicole gentilizie in 14 strutture doppie: ognuna delle aree poste in concessione è composta di 4 posti salma e celletta ossario.Il prezzo a base d'asta per ogni edicola gentizilia è stato fissato a 26 mila euro. Per tutte le informazioni e per accedere al bando https://tinyurl.com/2mzxa54u. Ricordiamo che un anno fa erano stati già completati i lavori nel cimitero di Montesilvano con 120 nuovi loculi a disposizione per le sepolture.