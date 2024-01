Bando del Comune di Montesilvano per il servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza (Rspp)

Il Comune di Montesilvano ha pubblicato una manifestazione per l'affidamento delle attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza (Rspp) per un periodo di tre anni, presumibilmente dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027. La procedura utilizzata per l'individuazione dell'operatore economico, è tramite consultazione di più operatori aventi i requisiti di legge.

Le attività previste per l'incarico triennale includono la gestione delle responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, la valutazione dei rischi, la redazione di piani di emergenza e misure di adeguamento, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e altre attività conformi al D.lgs 81/2008. Il criterio di aggiudicazione si basa sul prezzo più basso, espresso come maggior ribasso percentuale sull'importo di base di €54.000,00 per il triennio, inclusa la cassa professionale e l'Iva.

Gli operatori interessati devono presentare la manifestazione di interesse entro le ore 18.00 del 9 febbraio 2024 inviando la documentazione scaricabile dal sito del Comune https://tinyurl.com/3semps7m . La documentazione deve essere trasmessa via Pec all'indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it con la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza (Rspp) per tre anni".

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Dirigente del settore patrimonio, attività tecnologiche e protezione civile Fabio Ciarallo, tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail fabio.ciarallo@comune.montesilvano.pe.it o telefonicamente al numero: 0854481460.