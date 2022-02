Alloggi popolari, il Comune di Montesilvano pubblicherà bando di mobilità per chi vive in case difficilmente accessibili

Un bando di mobilità riservato agli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nelle prossime settimane, il Comune di Montesilvano pubblicherà un avviso rivolto ad assegnatari di casepopolari difficilmente accessibili.

Gli inquilini con disabilità, difficoltà motorie o gravi patologie deambulatorie, potranno richiedere di essere trasferiti in altri alloggi, in modo da poter migliorare sensibilmente la qualità della loro vita.

«Il tutto», come fanno sapere dall'amministrazione comunale, «in linea con il percorso da tempo tracciato dal Comune di Montesilvano, che riserva grande attenzione alla disabilità e punta a diventare città sempre più accessibile». Invece questo sottolinea il sindaco Ottavio De Martinis: «Il bando di mobilità che approveremo è molto importante per Montesilvano, perché darà la possibilità a soggetti già assegnatari di alloggi, che magari vivono situazioni di disagio anche dal punto di vista fisico, di spostarsi in alloggi più consoni alle loro necessità».

A sottolineare il «carattere innovativo» del bando è il consigliere comunale delegato alle Politiche della Casa, Marco Forconi, che dichiara: «Si tratta di una novità per Montesilvano ed è una forma di giustizia sociale nei confronti di chi da anni richiede di spostarsi in luoghi più idonei, stante la mancanza cronica degli alloggi Erp che abbiamo sul territorio di Montesilvano. Gli alloggi popolari sono circa 350 su una popolazione di 54 mila abitanti. Per velocizzare il trasferimento, imprimeremo un’accelerazione anche alla procedura degli sfratti, bloccati da un anno e mezzo a causa dell’emergenza Covid».