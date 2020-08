ll Comune di Montesilvano pubblica il bando per l'affidamento della gestione del Palaroma

Pubblicato dal Comune di Montesilvano il bando relativo alla gestione del Palaroma, il palazzetto dello sport a Santa Filomena in via Settimo Torinese. Si potranno praticare il calcio a 5, pallavolo, pallacanestro e rotellistica. Potranno essere svolti anche eventi ricreativi, spettacoli ed altre attività. Il canone annuale di gestione a carico del concessionario è di 20 mila euro più iva. L'obiettivo dell'affidamento è quello di trovare un soggetto privato che possa garantire manutenzione e valorizzazione del palazzetto, sgravando di questo onere il Comune. La concessione ha una durata massima di sei anni, con obbligo di realizzazione delle opere di manutenzione e valorizzazione funzionale del complesso sportivo; la gestione, custodia, manutenzione, guardiania. Il Comune potrà autorizzare l'uso del palazzetto da parte di istituti scolastici con applicazione delle tariffe stabilite.

Il Comune potrà autorizzare manifestazioni o eventi sportivi anche oltre il numero di 7 annuali (gratuità previste) con accollo dei relativi costi che potranno essere posti in compensazione rispetto al canone di concessione. Il sindaco De Martinis ha commentato:

“Il Palaroma rappresenta il fiore all'occhiello della nostra città può considerarsi uno degli impianti più importanti della regione. In passato ha sempre ospitato manifestazioni sportive internazionali e campioni noti delle varie discipline praticate. Con l'avviso, la cui scadenza è prevista per il 22 settembre, ci auguriamo nel prossimo futuro di poter accogliere altre kermesse di prestigio e che il futuro gestore possa proseguire l'opera di riqualificazione iniziata da questa amministrazione. La città merita eventi importanti e categorie ambiziose per le società sportive locali”.