Bando del Comune di Montesilvano per trovare un facilitatore territoriale per creare le comunità energetiche

Il Comune di Montesilvano ha pubblicato una manifestazione d'interesse riguardante un facilitatore territoriale per creare le comunità energetiche. L'ente, nei mesi scorsi aveva approvato la delibera per la costituzione delle comunità al fine di ottenere vantaggi dal punto di vista economico e di sostenibilità per quanto riguarda l'autoproduzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici. Con questo bando, il Comune cerca soggetti al fine di realizzare uno studio di fattibilità che ai sensi della delibera comunale possa individuare i cittadini, le Pmi, gli enti pubblici che formeranno i diversi cluster per il progetto.

Inoltre si ricercano funzioni di assistenza tecnica per la creazione delle comunità energetiche; assistenza ai cittadini, Pmi e associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica; assistenza alla comunità energetica nell'energy management; contratti di fornitura di energia elettrica a prezzi più bassi e prodotta da Fer; altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica che aiutano a ridurre i consumi degli associati e la classe energetica degli edifici. Il deposito delle manifestazioni di interesse andranno inviate a mezzo posta certificata dovrà avvenire entro il 12/01/2024 ore 12:00 utilizzando il modello reperibile sul sito del comune di Montesilvano. Per informazioni: https://tinyurl.com/4nmwvk5e