Bando di concorso del Comune di Montesilvano per due posti a tempo pieno e indeterminato

Bando di concorso pubblico del Comune di Montesilvano per 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore tecnico”.

La scadenza del concorso è fissata entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale (27/10/2023).

Il contratto collettivo nazionale di lavoro che verrà applicato è quello del comparto funzioni locali.

L’unità di personale individuata attraverso la presente procedura, sarà assegnata alle attività e ai compiti previsti dal vigente Ccnl per l’area degli istruttori, profilo professionale di istruttore tecnico. L’unità, come previsto dal piano del fabbisogni, approvato e inserito nel Piao, è destinata in sede di prima assegnazione al settore “Pianificazione e Gestione Territoriale – “Urbanistica, Ed. Pubblica e Privata, Sportello Unico Attività Edilizia, Sportello Unico Attività Produttiva, Abusivismo e Vigilanza Territoriale, Demanio Marittimo, Impianti Pubblicitari”. L’istruttore dovrà espletare le prestazioni di tipo tecnico e/o tecnico-amministrativo a seconda delle competenze possedute, in riferimento agli ordinamenti professionali e della struttura ove presta il servizio.

Tutti i dettagli cliccando sul seguente LINK.