Bando del Comune di Montesilvano per trovare nuove aree parcheggio in via Vestina e in zona colle

L'amministrazione comunale di Montesilvano vuole ampliare le aree parcheggio pubbliche sul territorio cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati pubblicati due bandi con avvisi pubblici per le manifestazioni d'interesse relative all'acquisizione di aree di proprietà privata da adibire alla sosta delle autovetture e motocicli.

Le zone specifiche richieste sono quella di via Vestina e quella di Montesilvano colle. Per quanto riguarda l'area in zona Montesilvano Colle, la zona è quella di piazza Galli e fra le caratteristiche minime richieste per l'area da acquistare da parte del Comune, una superficie di almeno 700 metri quadrati ed essere libere da qualsiasi servizio. Le manifestazioni d'interesse possono essere presentate entro il 30 agosto prossimo. Per quanto riguarda via Vestina, l'area dev'essere invece di almeno 600 metri quadrati e anche in questo caso il bando per le manifestazioni d'interesse scadranno il prossimo 30 agosto.

Per presentare la propria manifestazione d'interesse, occorre scaricare, compilare e inviare il modulo presente al link https://tinyurl.com/ye2by8th presentandola a mano, tramite protocollo comunale, o a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it. Come già sottolineato, il Comune intende procedere con l'acquisizione tramite vendita dunque non saranno accettate proposte relative a cessioni e concessioni con scadenze temporali con la formula dell'affitto.