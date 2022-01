Aperto il bando del Comune di Montesilvano per i contributi agli inquilini morosi incolpevoli

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha fatto sapere di aver aperto l'avviso pubblico per chi intende presentare domanda per i contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli. Non hanno diritto al contributo i beneficiari, per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi di intervento simili o che abbiano ricevuto, nel corso dell'anno 2020, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I morosi incolpevoli sono coloro che sono impossibilitati a pagare i canoni di affitto delle proprie abitazioni a causa di licenziamento, ad accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, al mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, alla cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, a malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali e ad altri eventi giustificati. Il reddito Isee complessivo dev'essere inferiore a 35 mila euro o un singolo reddito derivante da attività lavorativa con valore Isee non superiore a 26 mila euro.

Per ottenere il contributo inoltre occorre avere cittadinanza italiana, in un Paese dell'Ue, o con regolare titolo di soggiorno, residenza nel Comune di Montesilvano, contratto registrato regolarmente e residenza da almeno un anno, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; non titolarità, da parte di nessun componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. La priorità in graduatoria sarà data a coloro che sottoscrivono con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto di locazione a canone concordato o a chi non dispone di liquidità per versare un deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione.

Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente tramite moduli predisposti dall'azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano entro le ore 13:00 del 21 Gennaio 2022 all'ufficio dell’azienda speciale a Palazzo Baldoni. Per scaricare i moduli e per info: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_431669_0_2.html