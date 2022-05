Al via il bando del Comune di Montesilvano per assegnare 6 box nel mercato ittico

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha fatto sapere che è stato pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione dei 6 box ancora liberi per la vendita al minuto di prodotti ittici. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di riqualificazione e rivitalizzione del mercato ittico al minuto sul lungomare, dopo la modifica del regolamento della struttura approvato durante l'ultima seduta del consiglio comunale.

Gli spazi potranno essere assegnati anche a pescatori provenienti dalle aree limitrofe: Silvi e Pescara. Non più, dunque, soltanto ai pescatori con residenza o sede legale a Montesilvano. L'assessore Francesco Di Pasquale ha aggiunto:

"L'obiettivo è il rilancio della struttura. Attualmente sono occupati solo 4 box dei 10 presenti. Quello emanato è un primo avviso pubblico, rivolto anche ai pescatori di piccola pesca delle zone limitrofe o confinanti, ovvero Silvi e Pescara, regolarmente iscritti nel registro della Capitaneria di Porto di Pescara. Se non dovessero arrivare richieste, nelle prossime settimane sarà emanato un secondo bando per attività di somministrazione di alimenti legati alla pesca e bevande. Ci auguriamo di chiudere questi due iter in tempi brevi per rilanciare la struttura nel periodo estivo”.

Ogni box ha una grandezza di circa 8 metri quadrati ed ha una porta di accesso in metallo, banco per l’esposizione dei prodotti da vendere, piano di lavoro comprensivo di lavabo, serranda per la chiusura del banco vendita. Il bando scadrà alle 12,30 del 6 giugno.