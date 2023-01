La proposta dell'assessore Di Pasquale: "Un bando per aprire un bar nel mercato ittico di Montesilvano"

Prosegue il lavoro dell'amministrazione De Martinis per la rinascita e la riqualificazione del mercatino ittico del pesce sul lungomare di Montesilvano. Dopo il bando per la riqualificazione della scorsa estate, e l'avvio dei lavori per aprire i box dove prenderanno posti quattro pescatori ed altre attività legate al mare e alla pesca (prodotti gastronomici di tipo ittico e noleggio attrezzature per sport acquatici), ora si pensa anche alla rinascita dell'altro blocco attualmente vuoto. L'assessore Francesco Di Pasquale, da noi contattato, porterà infatti domani in commissione comunale la proposta di una delibera per un bando che permetterebbe all'interno di quella parte del mercatino di aprire un bar, o comunque un'attività per la somministrazione di bevane ed alimenti.

"L'obiettivo è togliere completamente da degrado quella struttura che per decenni è stata abbandonata. In questo modo, grazie al bando, non solo offriremo un nuovo servizio avendo un pubblico esercizio che potrà rivitalizzare quell'area oltre alle attività del mercatino ittico già aggiudicate con i precedenti bandi, ma avremo anche la possibilità di eliminare il degrado e di non doverci più sobbarcare, come ente comunale, i costi di manutenzione. La mia idea è quella di un bar o comunque un pubblico esercizio, ma verrà condivisa e dunque sono aperto ad ulteriori proposte".