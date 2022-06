Il sindaco De Martinis: per il 2023 l'obiettivo è la Bandiera Blu

Soddisfatta l'amministrazione comunale dell'ampia partecipazione alla Ciclopasseggiata ecologica tenutasi il 5 maggio e l'occasione è, per il sindaco Ottavio De Martinis, quella di annunciare la volontà di centrare l'obiettivo della Bandiera Blu nel 2023. L'iniziativa che ha visto l'adesione di ragazzi, bambini e genitori è il primo di una serie di eventi previsti dal progetto “Montesilvano per l'Ambiente 2022” ideato dall'assessore comunale al turismo e gli eventi Deborah Comardi e realizzato con l'associazione Amare Montesilvano.

“È stata un'iniziativa tanto partecipata quanto apprezzata, che rientra negli eventi promossi per una maggiore sostenibilità ambientale – dichiara De Martinis -. Per la tutela di quest'ultima, la ciclopasseggiata ecologica è stata solo la prima di una serie di attività che intendiamo realizzare in previsione della candidatura per la 'Bandiera Blu 2023'. Siamo determinati e fiduciosi affinché dall'anno prossimo Montesilvano possa ricevere questo importante riconoscimento”. Per Renato Petra presidente dell'associazione Amare Montesilvano “l'intento dell’organizzazione di questo evento è stato sensibilizzare i bambini e le loro famiglie al rispetto della natura, alla sua conservazione e all'uso della bicicletta come mezzo di locomozione non inquinante. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione”, aggiunge.

Soddisfatta anche la Comardi per cui la ciclopasseggiata “ha consentito di condividere, in compagnia ed allegria, un momento di respiro della nostra bellissima riviera. Abbiamo delle risorse da non trascurare ed il nostro compito, da cittadini prima ancora che da amministratori, è di apprezzare e valorizzare il territorio in cui viviamo”. Se pedalare è stata l'attività principale, i partecipanti hanno fatto tappa anche alla Sala del mare dal personale della guardia costiera di Pescara dove il comandante della sezione di Montesilvano Daniele Limatola, ha tenuto una lezione ecologica marina sul “plastic free” che è piaciuta a grandi e piccini. Una targa ricordo è stata consegnata alla guardia costiera dall’assessore Comardi e dal presidente di Amare Montesilvano Renato Petra. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una sacca del Comune di Montesilvano e il gadget in ricordo della manifestazione.