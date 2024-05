Niente bandiera blu a Montesilvano, Di Costanzo (Pd): "Un fallimento amministrativo e una grande opportunità persa"

Un fallimento amministrativo e la perdita di una grande opportunità per Montesilvano. Così la consigliera comunale del Partito Democratico e candidata alle prossime elezioni comunali Romina Di Costanzo commenta la mancata assegnazione della bandiera blu alla città, che dunque non è riuscita ad ottenere il vessillo anche quest'anno, dopo il tentativo dello scorso anno:

"Nonostante gli intenti e le risorse dedicate, la bandiera blu ancora una volta non è stata ottenuta. Questo non è solo un segno di fallimento amministrativo, ma anche un'opportunità preziosa che ci sfugge di mano. Le spese sostenute per l'iter di ottenimento non possono essere ignorate, e i cittadini meritano una spiegazione chiara e trasparente su come tali fondi siano stati utilizzati. È imperativo che l'amministrazione rifletta sulle proprie priorità e metta in atto misure concrete per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro." Ricordiamo che invece Pescara, per il quarto anno consecutivo, ha ottenuto la bandiera blu assegnata dalla Fee.