"Sfumata la Bandiera Blu a a Montesilvano, un triste buco sul litorale": l'attacco di Pd e M5S

I consiglieri comunali Romina Di Costanzo, Enzo Fidanza e Antonio Saccone (Partito Democratico), insieme ai loro colleghi Gabriele Straccini e Giovanni Bucci (Movimento 5 Stelle), attaccano l'amministrazione comunale di Montesilvano dopo che è sfumata la conquista della Bandiera Blu: "Siamo delusi e amareggiati per questo mancato riconoscimento", affermano in una nota congiunta. "Tuttavia, come forze di opposizione, non siamo sorpresi di questo verdetto, in quanto già da tre anni a questa parte avevamo presentato una mozione che impegnava l’Amministrazione ad avviare con tempo il percorso di ottenimento dell’ambito vessillo, attraverso l’implementazione di azioni ed interventi che puntassero a migliorare i servizi ambientali maggiormente deficitari, per una politica di gestione sostenibile del nostro territorio".

Negli anni, aggiungono Pd e M5S, "abbiamo ribadito più volte la necessità di migliorare il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio, estendendo il numero delle isole ecologiche, sperimentando anche le compostiere di comunità, al fine di ottimizzare i servizi, il decoro urbano e la performance della raccolta differenziata, in quanto unica strategia percorribile per garantirne l’idoneità, anziché confidare fino alla fine in un dispensation case, che in ogni caso penalizzerebbe il Comune con l’attribuzione del punteggio minimo. Se ci fossimo attivati con anticipo, anche solo con l'implementazione di queste azioni, avremmo raggiunto lo sbarramento del 40% di raccolta differenziata da tempo".

E concludono: "Siamo delusi che, su un tema così importante per una città che si definisce a vocazione turistica, le nostre proposte siano rimaste inascoltate e chiederemo conto in una commissione di garanzia di quanto accaduto per valutare se ci siano i presupposti di un danno erariale. Al di là delle diverse visioni di gestione della cosa pubblica, resta l’amarezza che, per un lungo tratto di spiaggia che va da Francavilla a Martinsicuro, la nostra città interrompe la gloriosa linea di festose Bandiere Blu sventolanti in questa striscia di Adriatico".