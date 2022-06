Bambino si perde in spiaggia a Montesilvano, ritrovato a 2 chilometri subito dopo l'allarme lanciato

Momenti di apprensione in spiaggia a Montesilvano ieri pomeriggio, martedì 14 giugno.

Un bambino di 10 anni si era infatti allontanato dallo stabilimento balneare nel quale stava con la madre ed è stato ritrovato, dopo circa un'ora, a due chilometri di distanza.

Ma il ritrovamento è avvenuto pochi minuti dopo aver allertato la centrale operativa della società nazionale di salvamento.

Grazie infatti al collegamento radio tra tutti gli assistenti bagnanti presenti lungo il litorale è possibile ritrovare molto rapidamente chi si perde. Non a caso Cristian Di Santo, presidente di Lifeguard, ricorda a tutti di richiedere immediata assistenza ai bagnini presenti in spiaggia in caso di scomparse di bambini.