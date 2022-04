Due querce nei giardini della scuola Rodari di Montesilvano: i bambini sono i custodi della biodiversità

Sono stati i bambini della scuola Rodari di Montesilvano ad aiutare oggi i carabinieri della sezione biodiversità a piantare "gli alberi per il futuro". Non un semplice gesto simbolico, ma un gesto che punta a realizzare un progetto ambizioso: quello di far tornare a lussureggiare alcune specie di alberi facendo della loro nuova "casa" prorpio le scuole del Paese. Per i ragazzi una grande responsabilità: prendersene cura.

Si chiama proprio "Un albero per il futuro" il progetto cui ha aderito l'istituto comprensivo Rodari. Nella scuola dell'infanzia di via Vestina e nella scuola primaria di Salinte sono quindi arrivati i carabinieri della sezione biodiversità che hanno chiesto ai ragazzi di supportarli nella piantumazione con la supervisione del dirigente Adriano Forcella. Nei loro giardini ora ci sono due querce, alberi dalla forte valenza simbolica che diventano così parte integrante del "bosco diffuso" che si sta realizzando in tutto il Paese e la cui posizione può essere condivisa su una mappa digitale dove è possibile visualizzare anche come stanno crescendo.

Le querce sono simbolo della vita, ma anche risorse ineguagliabili per contrastare la presenza di anidride carbonica nell’aria grazie alla maggiore produzione di ossigeno. Da oggi gli alunni sono responsabili per questi amici dell'ambiente e l'idea l'hanno accolto con entusiasmo tanto da aver intonato, durante le operazioni, la canzone “Io sono come un albero”. Loro che sono il futuro sono così parte attiva nella sua costruzione. Un futuro dove il rispetto per l'ambiente deve essere una priorità.