A Montesilvano l'Azienda speciale e il Sigad attivano nuovi tirocini per l’inclusione lavorativa

Da gennaio a maggio 2023 l’Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano ha dato vita al progetto dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, finalizzati all’inclusione socio-lavorativa, all’autonomia e alla riabilitazione. Il progetto è nato nel 2021 dalla collaborazione tra l’Azienda speciale e il Servizio inclusione sociale di giovani adulti con disabilità neuropsichica del sistretto sanitario dell’Ausl Pescara (Sigad).

In pochi mesi sono stati coinvolti 6 enti ospitanti che hanno aperto le proprie attività produttive alla sensibilità e all’accoglienza di giovani con competenze certificate e forti nella loro motivazione al lavoro. Le attività dei tirocini di inclusione sono svolte da 8 ragazzi che lavorano come tirocinanti al Conad di via Verrotti, al Carrefour Market C.so Umberto, Osteria Battibecco, Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro, la mensa e l’emporio della Fondazione Caritas Onlus dell’Arcidiocesi Pescara-Penne e l’ Hotel Amico di Città Sant’Angelo.

“I vari rappresentanti delle aziende e i tutor coinvolti – spiega la presidente dell’Azienda, Sandra Santavenere – hanno dichiarato l’importanza del coinvolgimento dei ragazzi all’interno delle loro imprese, aiutando concretamente nelle mansioni quotidiane e dando un valore aggiunto alla quotidianità. I giovani ragazzi, molto emozionati, si impegnano e conducono con entusiasmo questa importante esperienza che dimostra il grande valore insito nella diversità di ciascuno. Il progetto nella fase esecutiva si avvale di professioniste del settore e del confronto tra Enti coinvolti. Il progetto sicuramente è una prima esperienza per il Comune di Montesilvano che servirà da stimolo a anche alle aziende del territorio per aprire le porte e dare valore a tutta la comunità”.