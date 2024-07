L'azienda speciale di Montesilvano apre un bando di concorso per 10 operatori socio assistenziali

L'azienda speciale del Comune di Montesilvano ha pubblicato un bando di concorso per l'assunzione di 10 operatori socio assitenziali a tempo indeterminato e part time, nell'ambito del fondo nazionale per la non autosufficienza e progetto ex Sprar. Si potranno inviare le candidature fino al 16 luglio prossimo, alle ore 12.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l'apposito modello di domanda on-line collegandosi alla piattaforma https://aziendaspecialemontesilvano.concorsismart.it