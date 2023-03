Avviso pubblico del Comune di Montesilvano per la ricerca di un immobile in affitto come magazzino e deposito

Il Comune di Montesilvano ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per manifestazioni d'interesse al fine di individuare un immobile sul territorio comunale da affittare come magazzino, deposito mezzi, beni mobili dell'ente. La manifestazione d'interesse, da parte dei proprietari, dovrà essere presentata entro il 18 aprile prossimo. Per candidarsi, è possibile consegnare a mano nell'ufficio protocollo del Comune in piazza Diaz 1, un unico plico recante l’indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la disponibilità di un immobile da destinare ad autoparco" oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it con oggetto “Manifestazione di interesse per la disponibilità di un immobile da destinare ad autoparco" .

Nella domanda dovrà essere indicata la dichiarazione di rispondenza dell'immobile alle caratteristiche indicate sul bando integrale. I moduli e tutte le informazioni complete sono disponibili sul sito del Comune di Montesilvano https://www.comune.montesilvano.pe.it/