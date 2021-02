Avviato a Montesilvano il progetto 'Pedibus' con 25 studenti [FOTO]

Ieri mattina è toccato ai primi 8 ragazzi, che da via Valle d’Aosta hanno attraversato via Lazio, via Fucino fino a raggiungere la scuola di viale Abruzzo e via Vitello d’Oro. Al momento hanno aderito 3 accompagnatori