De Martinis ringrazia i bersaglieri e i forestali dopo le cerimonie del fine settimana: "Veri ambasciatori della solidarietà"

Il presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha partecipato nel fine settimana a due appuntamenti sul territorio organizzati dall'associazione nazionale bersaglieri e dai carabinieri forestali. Nel primo caso, De Martinis in qualità di presidente della Provincia ha partecipato alle celebrazioni che si sono tenute a Pescara per il centenario dell'associazione dei bersaglieri nella piazza del Comune e in sala consiliare con un convegno sul futuro dei bersaglieri:

"Fondati sull’amor patrio e sul valore dello stare insieme, in veste di presidente della Provincia, è stato per me un grande onore accogliere i bersaglieri che sanno bene cosa significa la solidarietà e si mettono a disposizione degli altri dedicando loro il proprio tempo. Una solidarietà aperta su vari fronti, dal sociale allo sport, alla protezione civile, alla didattica nelle scuole. "

Sempre sabato 18 maggio, De Martinis in qualità di sindaco di Montesilvano ha partecipato alla deposizione di una corona di alloro presso il monumento dedicato a tutti i Forestali caduti in servizio in via Aldo Moro, in segno di devozione e rispetto per coloro che hanno sacrificato la vita per il mantenimento e la tutela dei nostri boschi e delle nostre foreste.

"Un gesto partito dal presidente, consigliere nazionale, vicesegretario nazionale il cavaliere Calogero Bono in collaborazione con il presidente nazionale commissione forestale in congedo Nardo Norberto Nardini, in occasione del Consiglio nazionale dell’associazione che ha visto tutti i consiglieri nazionali provenienti da ogni parte d’Italia, riunirsi proprio nella nostra città.

Un grandissimo ringraziamento ad entrambi i corpi per l’impegno concreto nella solidarietà, nella pace e nel volontariato e, allo stesso modo, complimenti a loro, perché attraverso questi importanti momenti associativi e di festa, mostrano la fierezza della propria identità e della propria missione, seppur indossando uniformi diverse."