Si schianta contro le auto in sosta in via Verrotti a Montesilvano e si ribalta: a causare l'incidente forse un colpo di sonno

Forse un colpo di sonno alla base dell'incidente avvenuto intorno alle 23 di lunedì 9 ottobre all'inizio di via Verrotti in direzione sud. A schiantarsi contro le auto parcheggiate è stata una ragazza che a quanto pare non avrebbe frenato impattando contro i mezzi in sosta e ribaltandosi.

Lo schianto ha attirato l'attenzione di diversi residenti. Nonostante il rocambolesco incidente la ragazza sarebbe uscita sostanzialmente indenne dall'incidente avuto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e un'ambulanza con i sanitari che le hanno prestato soccorso.