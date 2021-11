Scatta l'allarme per un'auto ribaltata finita fuori strada a Montesilvano Colle, ma l'incidente è della notte scorsa: l'automobilista era tornato a casa

Ha perso il controllo della sua vettura che si è ribaltata finendo fuori strada la scorsa notte nella zona di Montesilvano Colle.

Ma il giovane al volante dell'automobile invece di allertare chi di dovere ha acceso le 4 frecce ed è tornato a casa lasciando il veicolo ribaltato.

Questa mattina, lunedì 8 novembre, qualche altro automoblista transitato in zona, vedendo la macchina ribaltata ha allertato i soccorsi.

Sul posto, prima delle ore 9, sono giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara. Non vedendo nessuno hanno temuto il peggio ovvero che il corpo dell'occupante del veicolo fosse stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Così è stata usata anche la termocamera per cercare di trovarlo nelle vicinanze. Ma per fortuna poco dopo il giovane guidatore è stato rintracciato e ha fatto ritorno sul luogo dell'incidente. È uscito illeso dal brutto incidente con la sua automobile che ha fatto un volo di una decina di metri restando poi su un fianco dopo aver sfiorato un albero.