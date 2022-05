Perde il controllo dell'auto e invade la pista ciclabile: nuovo incidente tra via Aldo Moro e via Arno

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito dentro la pista ciclabile: fortunatamente nessuna conseguenza per quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Aldo Moro e via Arno, lo stesso dove qualche giorno fa ha tragicamente perso la vita Emilio Vallescura, il centauro scontratosi con una Fiat Punto che stava imboccando via Arno. Sul posto sono intervenuti diversi agenti della polizia municipale. Per rimuovere il mezzo è stato necessario l'intervento del carroattrezzi.