Incendiate nella notte 9 automobili in un parcheggio di Montesilvano, è un rogo doloso [FOTO]

Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Compagnia, le vetture divorate dalle fiamme erano in via Chiappinello

Incendio di origine dolosa a Montesilvano la scorsa notte.

In un parcheggio in via Chiappinello, intorno alle ore 3, sono state incendiate ben 9 automobili, comprese Ferrari e Maserati.

Sul posto sono interevenuti i vigli del fuoco, sia del comando provinciale che del distaccamento volontari locale, che si occupati di spegnere le fiamme.

Come fanno sapere dal comando dei carabinieri della locale Compagnia, dai primi accertamenti è stato riscontrato che i roghi sono di natura dolosa in quanto è stata rinvenuta una bottiglia contenente del liquido infiammabile.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma. Le auto bruciate sono intestate a delle società già sottoposte a sequestro in virtù di un altro procedimento penale. Tutte le ipotesi sono al vaglio, ma al momento un'eventuale faida familiare sembrerebbe un'ipotesi secondaria.