Ferrante dell'ufficio disabili del Comune di Montesilvano fa chiarezza sugli aumenti delle pensioni d'invalidità

Arrivano i chiarimenti e le delucidazioni di Claudio Ferrante, responsabile dell'ufficio disabili del Comune di Montesilvano, in merito all'aumento degli assegni d'invalidità a seguito della circolare che 23 settembre 2020 che applica la sentenza della corte costituzionale che di fatto sancisce come insufficiente l'attuale indennizzo, che passa da 286,81 a 651,51 euro mensili.

Hanno diritto all’incremento gli invalidi civili totali (100% con o senza accompagnamento) o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità dai 18 ai 60 anni. Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro, che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui la persona invalida sia coniugata. Una persona invalida riuscirà a percepire 651,51 mensili solo se non ha redditi, altrimenti qualsiasi altro guadagno (borsa lavoro, prestazione occasionale ecc.) fa scendere l'incremento fino ad azzerarlo

Ovviamente i redditi di riferimento sono assoggettabili ad Irpef, e l'Isee non c'entra nulla. Per i titolari di pensioni d'invalidità al 100% l'aumento sarà riconosciuto in automatico senza alcuna domanda all'Inps con decorrenza dal 20 luglio e pagato a partire dalla rata di novembre. Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito della domanda dell’interessato.Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Ferrante ha aggiunto:

