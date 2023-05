Altri 6 attraversamenti pedonali a led in arrivo sul lungomare di Montesilvano

Maggiore sicurezza per gli attraversamenti pedonali sul lungomare di Montesilvano, grazie alla realizzazione di sei nuovi attraversamenti di ultima generazione con luci a led. Il Comune, con una determina dirigenziale, ha affidato infatti i lavori per una spesa di circa 67 mila euro che prevedono la realizzazione delle strisce pedonali in via Aldo Moro. L'appalto è stato affidato senza gara come previsto dalla legge nel caso l'importo erogato sia inferiore ai 150 mila euro.

Da tempo la sicurezza stradale sul lungomare di Montesilvano è al centro di polemiche e discussioni considerando gli incidenti più o meno gravi avvenuti negli ultimi anni, a causa spesso non solo dell'elevata velocità dei veicoli in transito a discapito della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, ma anche per problemi di scarsa visibilità. L'amministrazione comunale ha provveduto negli ultimi mesi alla sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica, ormai praticamente tutti di ultima generazione con luci led, che garantiscono un risparmio energetico e una migliore visibilità. La stessa procedura, dunque, prosegue anche per gli stessi attraversamenti pedonali che grazie alle luci led posizionate sui bordi delle strisce aumentano la visibilità dei pedoni che le attraversano. Montesilvano lo scorso anno, sempre in tema di strisce pedonali, aveva anche sposato l'iniziativa "Attra-versi" con le scritte realizzate sulle prime strisce degli attraversamenti pedonali, riportanti versi e frasi positive.