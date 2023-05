Anche tre attività di Montesilvano premitate durante l'iniziativa: "Eccellenze di casa nostra"

Anche tre attività commerciali di Montesilvano sono state premiate per l'iniziativa “Eccellenze di Casa Nostra”, organizzata dall’associazione culturale “Italia è” con il patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia, della Regione Abruzzo e dell’associazione editori abruzzesi. Lo ha fatto sapere il sindaco e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, che ha partecipato alla cerimonia tenuta nella sala consiliare del Comune:

"Numerose le aziende, gli artigiani e i commercianti abruzzesi premiati in questa edizione condotta da Elena e Pino Costa. È stato bello scoprire tra i tanti premiati, anche tre eccellenze montesilvanesi: la Cremeria Montesilvano, la storica attività di De Zelis arredamenti e l’altrettanto storica Autoscuola Vestina. A ricevere il premio, artigiani che con il loro prodotto hanno conquistato le più belle vetrine dell’Abruzzo e di tutta la penisola italiana, commercianti che con la loro cordialità e simpatia, uniti alla professionalità e a un servizio eccellente hanno conquistato la loro clientela. Ma anche attività legate al settore eno-gastronomico e agro-alimentare che con i loro prodotti sono sempre più presenti sulla tavola di chi ama le cose buone e genuine, conquistando i palati di un pubblico raffinato ed esigente fino alle attività storiche tramandate di padre in figlio. L'eccellenza è il giusto riconoscimento a chi fiducioso opera nel proprio settore con abnegazione ed entusiasmo, superando quotidianamente gli ostacoli e guardando al futuro con ottimismo. " De Martinis ha fatto i complimenti a tutte le eccellenze del territorio che dimostrano come la qualità paghi sul campo tenendo alto il nome dell'Abruzzo.