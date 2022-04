Assunzioni in vista per il Comune di Montesilvano, si cercano 12 figure di cui 6 agenti della polizia locale

Il Comune di Montesilvano avvia la ricerca di 12 figure professionali da assumere e inserire nell'organico del municipio.

Si tratta di 6 nuovi agenti della polizia municipale e di altrettante figure da inserire in vari settori.

A dare il via libera all'indizione dei concorsi è stata, con due differenti determine, la dirigente Angela Erspamer.

Per la polizia locale viene indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 6 posti di agente, categoria C1 a tempo pieno e indeterminato.

Con l'altra determina invece vengono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami per la copertura dei seguenti posti: 1 posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato; 3 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato; 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato; 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato.