Il Comune di Montesilvano cerca associazioni e organizzazioni per il progetto "Young@Workup"

Il Comune di Montesilvano ha avviato un bando per individuare organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per il progetto "Young@Workup".

Il progetto mira a dare continuità e sviluppo al precedente progetto "GeO", rivolgendosi principalmente ai giovani Neet (Not in Education, Employment, or Training) che hanno partecipato alle misure del progetto "GeO".

L'iniziativa prevede percorsi formativi, tirocini curricolari ed extracurriculari per 40 giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, con l'obiettivo di migliorare le loro competenze e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Possono partecipare all'avviso le organizzazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) o a uno dei registri di settore. È necessaria la coerenza delle finalità e attività dell'organizzazione con quelle del progetto.

Le candidature potranno essere inviate entro le ore 13 del 31 maggio, seguendo le indicazioni presenti sull'avviso al link https://tinyurl.com/muj2v9mn. La documentazione deve essere consegnata in plico chiuso all’ufficio protocollo del Comune di Montesilvano. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’ufficio politiche sociali e integrazione socio-sanitaria del Comune di Montesilvano.