Nasce l'associazione "Montesilvano residenti e commercianti" per il decoro urbano e la crescita della città

Presentata questa mattina 18 febbraio l'associazione "Montesilvano Residenti e Commercianti" che raggruppa un insieme eterogeneo di residenti e commercianti. In sala consiliare a palazzo di città, era presente anche il sindaco Ottavio De Martinis, che ha parlato di un'iniziativa interessante e valida annunciando una collaborazione per migliorare la qualità della vita e l'offerta attrattiva della città. Nell'associazione convergono semplici cittadini, titolari di ristoranti fino ai gestori di bed and breakfast come spiega il presidente dell’associazione Lorenzo Putaturo assieme ad una rappresentanza del direttivo formata da Alessandro Marcucci, Antonio Prosperi e Marco Trepella. All'incontro era presente anche l'assessore comunale Deborah Comardi.

Putuaro ha aggiunto:

“Il nostro è un gruppo misto, andiamo dal B&B al ristoratore, abbracciamo un mix di categorie. nL’associazione non rappresenta né una zona definita della città né una tematica specifica. Ci occupiamo di decoro urbano, anche grazie a una componente di residenti, di commercio, di sicurezza, di disabilità, di verde. Montesilvano Residenti e Commercianti è neocostituita, a oggi siamo circa una trentina e stiamo crescendo”.

Il sindaco De Martinis ha concluso:

“Come sindaco accolgo con positività la costituzione di questa associazione con cui collaborare alla crescita della città e all’organizzazione di eventi che possano promuovere e dare dinamicità al territorio” dichiara il primo cittadino, auspicando una “linea di azione sinergica” tra l’amministrazione comunale e la neonata associazione."