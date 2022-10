Montesilvano: per 10 giorni sarà garantita assistenza ai disabili in visita al cimitero

Si rinnova anche quest'anno il servizio offerto dal Comune di Montesilvano per il trasporto e l'assistenza agli anziani ed ai disabili che intendono recarsi nel cimitero in occasione della ricorrenza dei defunti. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, come spiega il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello, aggiungendo che il servizio sarà offerto da abato 22 ottobre e proseguirà nelle giornate di domenica 23 e la prossima settimana dal 29 al 2 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. In campo scenderanno i volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Penne e l'associazione nazionale carabinieri di Montesilano, rendendo possibile in modo agevole l'ingresso a persone con disabilità e agli anziani l'ingresso con apposite carrozzine lungo i viali.

“A causa del notevole afflusso di persone in quelle giornate sarà interdetto l’accesso delle auto private all’interno del Cimitero, ma verrà garantito comunque l’ingresso alle persone con disabilità e agli anziani non deambulanti, attraverso cinque carrozzine posizionate agli ingressi principali del Cimitero e all’assistenza dei volontari della Croce Rossa Italiana – comitato di Penne e dell’Associazione nazionale carabinieri di Montesilvano, che ringrazio sentitamente per il contributo che offriranno gratuitamente e per la buona riuscita dell’iniziativa”.