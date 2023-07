A Montesilvano gli assessori Cilli e Di Giovanni incontrano i dirigenti scolastici per organizzare il rientro in classe a settembre

Il vicesindaco e assessore di Montesilvano Paolo Cilli assieme all'assessore Barbara Di Giovanni, ha incontrato giovedì 13 luglio i dirigenti scolastici e i referenti dell’istituto comprensivo Troiano Delfico, dell’istituto comprensivo Villa Verrocchio, dell’istituto comprensivo Ignazio Silone, dell’istituto comprensivo Gianni Rodari e della direzione didattica Montesilvano, per organizzare il nuovo anno. All’incontro hanno preso parte anche il dirigente comunale Alfonso Melchiorre e i responsabili comunali dell’ufficio scuola. Cilli ha commentato:

“Ci siamo mossi in anticipo convocando i dirigenti scolastici dei cinque istituti comunali – e nel corso della riunione abbiamo affrontato in anticipo, rispetto agli anni precedenti, numerosi argomenti riguardanti l’organizzazione dei servizi scolastici: dal servizio di trasporto degli scuolabus al progetto pedibus, che nell’anno scolastico 2023-24 cercheremo di incrementare per consentire ad altre scuole di usufruirne, fino a parlare delle mense. Ci siamo mossi per tempo con i dirigenti scolastici soprattutto per facilitare il rientro nelle aule dei nostri studenti. Ringrazio i dirigenti scolastici e i referenti intervenuti con i quali, in questi anni, grazie ad una fattiva collaborazione siamo riusciti a garantire servizi in maniera sempre più puntuale, auspico una sempre maggiore sinergia con il mondo della scuola per poter fornire risposte concrete alle famiglie”.

L'assessore Di Giovanni ha aggiunto:

“Nel corso della riunione abbiamo affrontato la questione legata al servizio delle mense scolastiche che, nel nuovo anno scolastico, inizierà a settembre, in anticipo rispetto al passato, così come richiesto da tante famiglie. L’amministrazione comunale ha chiesto anche alla ditta che fornisce il servizio un’organizzazione sempre più attenta anche per chi ha allergie alimentari e per i bambini che devono seguire un menù specifico. Per il nuovo anno scolastico è previsto, solo per i nuovi iscritti alla mensa, l’informatizzazione della procedura d’iscrizione, per snellire le pratiche burocratiche. Nelle prossime settimane, appena riaperta la scuola, uscirà l’avviso comunale con il link e le modalità per iscriversi al servizio della mensa scolastica in maniera più facile e da casa”.