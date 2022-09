Il bilancio dell'estate a Montesilvano dell'assessore Pompei: "Tanti eventi e tanto sport per una stagione straordinaria"

Un'estate straordinaria per gli eventi sportivi e le iniziative dedicate ai giovani a Montesilvano. A dirlo l'assessore comunale allo sport ed agli eventi giovanili Alessandro Pompei, che ha tracciato un bilancio della stagione estiva che si avvia alla conclusione, con importanti appuntamenti anche per il mese di settembre:

"La nostra città ha vissuto un'estate straordinaria con numerosi eventi rivolti ad un target giovanile. Tantissimi gli appuntamenti nel cartellone estivo che hanno richiamato molti giovani da tutto il centro sud Italia con i concerti gratutit dei Gemelli Diversi, Crytical e Shade, il dj Leon al Sunset Experience Festival, artisti, che hanno lasciato il segno insieme al Diorama Festival con Inoki al borgo di Montesilvano Colle. Inoltre, gli appuntamenti sportivi che si sono susseguiti nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto hanno richiamato atleti ed appassionati da tutto il mondo con il passaggio del Giro d'Italia, i campionati di Triathlon, una tappa del campionato assoluto di Beach Volley e una tappa del campionato assoluto di Street Basket, le Finali Nazionali Pallamano Under 20."

Montesilvano poi, aggiunge Pompei, sarà capitale europea della pallavolo Under 20, del pugilato under 16 e del futsal sordi oltre all'appuntamento già in corso questo fine settimana con il Pescara Comix al Pala Dean Martin:

"Avremo poi , East Coast Tatoo Convention, la seconda edizione Pulpafestival che completeranno la nostra proposta competitiva rispetto ad altre città e di cui andare assolutamente orgogliosi."