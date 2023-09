L'assessore Comardi sulla stagione estiva a Montesilvano: "Un'estate bellissima, ma non ci fermiamo qui"

Un'estate bellissima con tantissimi eventi con l'obiettivo di andare verso nuovi e stimolanti obiettivi. Così l'assessore comunale di Montesilvano Deborah Comardi, ha voluto fare un primo bilancio della stagione estiva che si avvia alla conclusione con il ricco cartellone eventi messo a disposizione dall'amministrazione De Martinis.

"Siamo giunti anche quest'anno alla fine del cartellone estivo di Montesilvano. Una stagione bellissima che merita i doverosi ringraziamenti: i primi, su tutti, vanno ai consiglieri della maggioranza De Martinis, che hanno voluto investire sul comparto del turismo per far volare Montesilvano su vette mai raggiunte come in questi anni; un ringraziamento speciale va al sindaco Ottavio De Martini,per la fiducia di cui mi ha investito e di cui mi ha dato dimostrazione ogni giorno, per i preziosi consigli e suggerimenti che hanno accompagnato questa avvincente avventura; grazie a tutti i colleghi di giunta, sempre pronti a dare una mano; ai dirigenti tutti; al settore amministrativo ed al settore tecnico per il prezioso supporto; ai ragazzi di Obiettivo Suono; allo staff del sindaco. Grazie a tutti i cittadini di Montesilvano che hanno riso, cantato, ballato e trepidato con noi. Di questi giorni ho amato ogni respiro.

E alla domanda che ora sento ripetere, "ed ora che faremo in questi giorni?" rispondo che le avventure non si fermano qui, e che ci dirigiamo dritti verso nuove e splendide esperienze. Perche Montesilvano non è solo la regina dell'estate: è la regina delle emozioni."

Ricordiamo che il calendario degli appuntamenti estivi di Montesilvano era sostanzialmente diviso in due parti: gli 11 concerti gratuiti dei big della musica, e tutte le iniziative quotidiane fra luglio e agosto dedicate alle famiglie e a tutte le fasce d'età con appuntamenti enogastronomici, culturali e di intrattenimento.