A Montesilvano l’assemblea nazionale dell’Associazione Sottufficiali d’Italia

Si svolge oggi e domani a Montesilvano l’assemblea nazionale dell’Ansi (Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia), il più antico sodalizio della categoria Sottufficiali. I delegati, provenienti da tutta l'Italia e anche dall’estero, si danno appuntamento in queste ore all’Hotel Adriatico. Molti i punti all’ordine del giorno del congresso, tra i quali spicca l’elezione del Presidente Nazionale dell’associazione.

Alla massima carica associativa si ricandida il Cavalier Gaetano Ruocco, presidente uscente, che si appresta a governare il sodalizio anche per i prossimi quattro anni: “Sarà un’assemblea molto intensa – dichiara Ruocco – i delegati potranno portare in assemblea le loro proposte per migliorare ulteriormente l’organizzazione e il funzionamento dell’Ansi. Nonostante lo stop imposto dalla pandemia, abbiamo lavorato molto e bene per il rilancio del sodalizio. Grazie alla preziosa collaborazione con i Presidenti di Sezione e i componenti del direttivo nazionale, posso dire che ci stiamo riuscendo. Registro con piacere la prossima apertura di nuove sezioni, una presto anche a Pescara – conclude Ruocco – dove non siamo ancora presenti con un nostro presidio di legalità”.