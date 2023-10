La Asl sul guasto all’autorefrattometro del distretto sanitario di Montesilvano: "La nuova macchina è operativa dal 10 ottobre"

La Asl di Pescara interviene in merito alla problematica relativa al guasto che ha interessato l'autorefrattometro dell’ambulatorio di Oculistica centro erogazione servizi (Cers) di Montesilvano spiegando che lo strumento è stato temporaneamente sostituito:

"Nelle more dell’acquisizione di un nuovo apparecchio, nell’ambito delle procedure di cui alla Missione 6 “Salute” del Pnrr avviate dall’amministrazione per accedere alle risorse del Recovery Fund ed al fine di assicurare la continuità assistenziale, lo strumento è stato sostituito temporaneamente con autoretrofrattometro Grand Seiko Co Ltd gr21 consegnato in data 10 ottobre, dopo le necessarie operazioni tecniche di prelievo, trasferito nei laboratori dell’ingegneria clinica, sanificazione e verifica di sicurezza elettrica per gli operatori e per gli utenti.

Tempestivamente, comunque, era stato richiesto anche l’intervento tecnico di Ati Siemens sullo strumento in uso che riscontrava, in data 9 ottobre, l’obsolescenza dello stesso e la proposta di dismissione. Il giorno 10 ottobre è stata ripristinata la piena operatività dell’ambulatorio oculistico." Ricordiamo che a sollevare la questione era stato il consigliere regionale e vicepresidente Domenico Pettinari, del M5s, che aveva denunciato la rottura del macchinario e diverse volte aveva chiesto alla Asl di acquistare un nuovo e moderno dispositivo tenendo conto che un dispositivo del genere andrebbe cambiato al massimo ogni 10 anni, mentre quello in servizio era operativo da ben 23 anni.