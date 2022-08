Quasi 12 milioni di euro per gli asili nido e le scuole dell'infanzia di Montesilvano

Montesilvano è stata ammessa ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi asili nido e scuole dell'Infanzia.

Grande soddisfazione al palazzo comunale dopo la presa visione delle graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation Eu.

Si tratta di risorse stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

In seguito alla candidatura presentata dall'amministrazione, Montesilvano è ufficialmente ammessa con un importo complessivo pari a euro 11.834.521,49. Fondi con cui si potranno ampliare e realizzare 5 asili nido e 3 scuole dell’infanzia. In particolare, gli interventi destinati agli asili nido riguarderanno un ampliamento del nido di via Foscolo, grazie al quale l’azienda speciale per i servizi sociali, con a capo Sandra Santavenere, avrà la concreta possibilità di aumentarne la copertura dei posti ampliandoli da 25 a 60; la realizzazione di una nuova struttura in via Saragat nei pressi di Santa Filomena, un nuovo asilo nido in via Almirante che, affiancandosi alla già esistente scuola per l’infanzia, andrà a creare un vero polo per l’infanzia. Nuovi nidi anche per via Verdi e via Garonna. «L’intento dell’amministrazione», fanno sapere dal Comune, «di concerto con l’azienda speciale, è quello di offrire alle famiglie del territorio dei veri e propri poli per l’infanzia, che possano accogliere i bambini dai 0 ai 6 anni secondo un continuum formativo e di accoglienza. Saranno pertanto realizzate, con i fondi a disposizione, anche tre nuove scuole dell’infanzia: la prima, in via Ugo Foscolo che permetterà all’amministrazione di cessare anche l’ultimo canone di affitto per i locali della scuola situata in via Dante ed estendendo quindi il servizio scolastico comunale a tutto il territorio e che andrà a costituire uno dei quattro Poli scolastici coadiuvati dall’Azienda Speciale. Altre due scuole dell’infanzia saranno realizzate in via Verdi e in via Saragat. Tre scuole che, di fatto, andranno a completare tre Istituti presenti già sul territorio: quello già citato di via Ugo Foscolo, l’istituto Comprensivo “Mazzocco” e l’isituto Comprensivo “Rodari”».

Così commenta il sindaco Ottavio De Martinis: «Grande soddisfazione per questo ennesimo traguardo che arriva a pochi giorni dalla visita del sottosegretario del ministro dell’Istruzione, Rossano Sasso, relativa all’ottenimento dei 10 milioni destinati alla riqualificazione e al potenziamento dell’Istituto “Troiano Delfico”. Il finanziamento che riguarda nidi e infanzia ci permetterà di dotare ulteriormente la città di scuole moderne e all’avanguardia, pilastri fondamentali per costruire una società migliore, dando attenzione ai più piccoli che di fatto rappresentano il nostro futuro. Un particolare ringraziamento all’Azienda Speciale per i servizi sociali di Montesilvano, ai Dirigenti comunali e all’ufficio tecnico per aver seguito tutte le fasi del bando, incontrando a pieno le richieste e ragionando sulle reali esigenze».

«Le proposte di progetti candidate sono state individuate», aggiunge il vice sindaco nonché assessore alla Pubblica Istruzione, Paolo Cilli, «pensando a una programmazione distribuita su tutto il territorio, a proposte di riqualificazione funzionale, interventi per l’aumento della capienza e del comfort degli ambienti, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’ottimizzazione degli spazi, per renderli più adeguati ai bisogni dei bambini con aule attrezzate e tecnologicamente avanzate. Ideate aree verdi indispensabili anche per garantire inclusione a scuola. L’obiettivo è migliorare l’offerta educativa e formativa, sin dalla prima infanzia, aumentando i posti disponibili, investendo sull’inclusione sociale e sulla possibilità di garantire spazi di libertà alle famiglie. Inoltre, tre delle scuole citate saranno collocate in aree comunali attualmente inutilizzate, migliorando di converso anche l’aspetto sociale e l’offerta per le famiglie».

«A oggi», come ricordano dal Comune, «grazie ai finanziamenti già ottenuti dal Pnrr, l’amministrazione ha potuto realizzate due nuove mense scolastiche nella scuola dell’infanzia di via Almirante/via Sospiri e la scuola elementare Ignazio Silone. L’impegno dell’amministrazione e dell’azienda speciale è di rispondere concretamente alle esigenze dei bambini e delle famiglie di Montesilvano per garantire continuità e far crescere l’offerta dei servizi educativi. Un sentito grazie all’opera sinergica e di raccordo messa in atto dai dirigenti scolastici dei vari istituti, guidati da un unico fine: prestare attenzione, nel migliore dei modi, al mondo scolastico e ai suoi assoluti protagonisti. L’amministrazione conferma tutto l’impegno e la volontà nel seguire i progetti fino alla loro piena realizzazione, che si spera arriverà nel più breve tempo possibile. Lavorare in una vera squadra ripaga sempre e dà i suoi frutti… e Montesilvano lo sta dimostrando!».