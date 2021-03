Asili nido aperti dall'8 marzo, scuole dell'Infanzia chiuse: la decisione del sindaco di Montesilvano

Il primo cittadino Ottavio De Martinis sta preparando un'ordinanza per la proroga della didattica a distanza anche per la prossima settimana

Scuole dell'Infanzia chiuse a Montesilvano anche la prossima settimana, mentre saranno aperti gli asili nido.

Questo quanto deciso dal sindaco Ottavio De Martnis, che sta preparando il provvedimento per la proroga della didattica a distanza (Dad).

Stessa decisione dovrebbe essere presa anche dai sindaci di Pescara, Spoltore e Città Sant'Angelo.

"Alla luce delle tante telefonate ricevute tengo a precisare che i saloni di acconciatori e parrucchiere sul nostro territorio possono assolutamente stare aperti", scrive De Martinis, "invariato quanto detto per gli asili che dal prossimo lunedì saranno aperti, ancora una volta contrariato per alcune dinamiche, comunico che la riapertura delle scuole dell'infanzia slitterà invece di un'altra settimana e sarà prevista a seguito di ordinanza sindacale per il giorno 15 marzo".