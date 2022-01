Nuovo asfalto in via Lazio a Montesilvano: per i lavori scattano divieti e modifiche alla viabilità

Al via i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Lazio a Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale aggiungendo che il tratto interessato è quello fra via Grotte del Cavallone e via Marinelli escluse. Nell'ordinanza già firmata dal comandante della polizia locale Nicolino Casale, si specifica che dal 19 al 20 gennaio ci saranno una serie di divieti e modifiche alla viabilità. In particolare, il divieto di sosta con rimozione (da attivare a 48 ore dalla apposizione della relativa segnaletica) su ambo i lati di via Lazio tratto via Grotte del Cavallone/via Marinelli (escluse); chiusura con istituzione di divieto di transito nell'intera sede stradale di via Lazio fra via Grotte del Cavallone/via Marinelli (escluse) con possibilità di passaggio in caso di emergenza, per residenti, autorizzati e mezzi di soccorso; realizzazione di un apposito camminamento pedonale di sicurezza nel tratto oggetto di lavori; limite di velocità a 20 km/h per l'area di cantiere e zona limitrofa, ed installazione di altra segnaletica stradale destinata alla viabilità.